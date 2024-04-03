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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan sert açıklama: Emek hırsızları, şikeciler! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan sert açıklama: Emek hırsızları, şikeciler!

        Trabzonspor Başkan yardımcısı Taner Saral, PFDK kararları sonrası TFF'ye tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:05
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        Trabzonspor'dan sert açıklama!
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        Trabzonspor Başkan yardımcısı Taner Saral, PFDK kararları sonrası açıklama yaptı.

        Taner Saral yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür. Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki; emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Taner Saral'ın açıklamasının tamamı:

        "Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor'u değil koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibariyle artık tanımlamakta zorlandığımız bir yere evrildi.

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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan cezalar ne kurala ne akla ne de ahlaka sığmaz bir halde. TFF Başkanı Büyükekşi ve A Takımı, bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur.

        Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür.

        Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun başından beri devam ettirdiği tiyatroda bugün yeni bir perde açmıştır. Bir kez daha en net şekilde ifade ediyoruz… Bu sürecin bir parçası olmadık, olmuyoruz ve olmayacağız!

        TFF Başkanı Büyükekşi ve avenesi milletimizin gözünün içine baka baka milyonlarca vatandaşımızın futbol aşkını mahvetmiş, toplumun ortasına nifak tohumları ekmiş ve bugün itibariyle artık kontrolünü tamamen kaybetmiştir.

        Ülkemiz futbolunun girdiği bu derin komadan çıkmasının tek yolu, ilk önce TFF Başkanı olmak üzere sorumluluk sahibi pozisyondaki herkesin istisnasız bir şekilde istifa etmesidir. Eğer bugün bu adımlar atılmazsa ülkemiz futbolunun yarınları da yine bu gaspçı ekip tarafından hiç edilecektir.

        Şanlı Trabzonspor'un ve milyonlarca vefakar taraftarımızın hakkını bugün açıklanan kararda emeği olanlara asla helal etmiyoruz!

        Eğer içinizde ufacık bir Allah korkusu kaldıysa, ağzınızdan düşürmediğiniz şerefin, haysiyetin zerresi varsa artık o koltukta oturmazsınız.

        Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki; emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir."

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