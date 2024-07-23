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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'dan Savic bombası: Anlaşmaya vardı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'dan Savic bombası: Anlaşmaya vardı!

        Trabzonspor'un, Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 00:27 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:27
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        Trabzonspor'dan Savic bombası!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

        Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemeyeceği ve oyuncunun hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

        Stefan Savic geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 33 maça çıktı ve 6 sarı kart gördü.

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