Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum

"TAKIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Fenerbahçe'de göreve geldiği için mutlu olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncular takıma adım adım katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndan elendikçe gelen oyuncular oldu. Son katılan oyuncu grubuyla sadece 3 idman yaptık. İlk günden bu yana yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlangıç yapmak önemli, bu tarz maçları düşünerek idmanlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.