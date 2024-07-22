Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi.
- 2
Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına savunma oyuncusu Alexander Djiku ile katıldı.
- 3
"TAKIMDAN ÇOK MEMNUNUM"
Fenerbahçe'de göreve geldiği için mutlu olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncular takıma adım adım katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndan elendikçe gelen oyuncular oldu. Son katılan oyuncu grubuyla sadece 3 idman yaptık. İlk günden bu yana yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlangıç yapmak önemli, bu tarz maçları düşünerek idmanlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.
-
- 4
"YARINKİ MAÇI KAZANMAK İÇİN GELDİK"
Deneyimli teknik adam, "Yarınki maçla ilgili düşünceniz nedir? İstanbul'daki rövanşı da düşünerek mi oyun planınızı belirleyeceksiniz?" sorusunu, "İlk düşüncemiz yarınki karşılaşma. İstanbul'daki rövanşı şu an düşünmüyorum. Yarınki maçı kazanmak için geldik." şeklinde yanıtladı.
- 5
"FUTBOL HER ZAMAN GÜZEL, YEŞİL ZEMİNDE OYNANMALI"
Jose Mourinho, karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine ise "Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın tercihi, kendileri için avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Futbol her zaman güzel, yeşil zeminde oynanmalı. Bunu hala avantaj olarak kullanmaya çalışan kulüpler var. Biz de buna adapte olmalıyız. Zeminin kuru olduğu yerlerde idman yaptık, yeşil zemine kıyasla top daha yavaş ilerliyor ama buna adapte olmalı ve yarınki maçı çıkıp kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
- 6
"LUGANO BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR ŞEHİR"
Mourinho, "Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti sizi örnek aldığını söyledi. Hem Torti hem de Lugano şehriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ben de kendisinin çok iyi teknik direktör olacağına inanıyorum. Takımı çok organize şekilde oynuyor. Lugano benim için çok anlamlı bir şehir, Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı. Ben de onları zaman zaman almaya geliyordum. Benim için anlamlı bir yer." yanıtını verdi.
-