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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı

        İzmir'de Ali ve Döne Gürbüz, sokak ortasında husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:57
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        • 1

          İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı kocanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        • 2

          İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreslerinde yakaladığı zanlılar C.D. (39) ve C.D'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        • 3

          Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        • 4

          NE OLMUŞTU?

          İncirli Pınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), dün saat 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğramıştı.

        • 5

          Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler C.D. ve C.D'yi Çiğli'de kaldıkları adreste yakalamıştı.

        • 6

          Gürbüz çiftinin oğulları A. Gürbüz'ün, ablasının eşi Okan D'yi çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürmesi nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilmişti.

        • 7

          Yaklaşık 1 yıl önce Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte yerleşen Ali ve Döne Gürbüz çiftine silahlı saldırı düzenleyen C.D. ve C.D'nin Okan D'nin akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.

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