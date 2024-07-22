Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
İzmir'de Ali ve Döne Gürbüz, sokak ortasında husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı kocanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreslerinde yakaladığı zanlılar C.D. (39) ve C.D'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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NE OLMUŞTU?
İncirli Pınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), dün saat 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğramıştı.
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Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler C.D. ve C.D'yi Çiğli'de kaldıkları adreste yakalamıştı.
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Gürbüz çiftinin oğulları A. Gürbüz'ün, ablasının eşi Okan D'yi çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürmesi nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilmişti.
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Yaklaşık 1 yıl önce Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte yerleşen Ali ve Döne Gürbüz çiftine silahlı saldırı düzenleyen C.D. ve C.D'nin Okan D'nin akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.