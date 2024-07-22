Son dakika haberi Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
Karagümrük, Can Keleş'in transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç futbolcu Can Keleş’le sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş’le sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 39 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
KARAGÜMRÜK'TEN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR
Fatih Karagümrük'ün açıklamasında ise "Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.