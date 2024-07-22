Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Son dakika haberi Beşiktaş'ın transferi açıklandı! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'ın transferi açıklandı!

        Karagümrük, Can Keleş'in transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç futbolcu Can Keleş’le sözleşme imzaladı.

        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Haberi Görüntüle

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş’le sözleşme imzalamıştır.

        Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

        REKLAM

        Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 39 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

        KARAGÜMRÜK'TEN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR

        Fatih Karagümrük'ün açıklamasında ise "Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Habertürk Anasayfa