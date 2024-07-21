Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu bombası!
Trabzonspor, orta sahasını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
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Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferde gaza basmıştı.
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Kadrosuna takviye yapmaya devam eden Bordo-Mavililer, Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona yakın.
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61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu transferi için anlaşmaya çok yakın.
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Öte yandan, Okay Yokuşlu'nun da Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.
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Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
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30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı.
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