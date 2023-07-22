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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili TFF'ye çağrı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili TFF'ye çağrı!

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsızlık ilkesi gereği adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz" dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:14
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        TFF'ye 1959 öncesi için flaş çağrı!
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararını değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararının öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karar olduğunu dile getiren Başkan Doğan, "Türkiye’nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor Kulübü olarak, başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır. Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı’nın 12, İdmangücü’nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci, birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF’nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık" şeklinde konuştu.

        "TÜM SÜRECİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Trabzonspor’un, kurucu kulüpleri ile elde ettiği şampiyonluk ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu’nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacaklarını kaydeden Ertuğrul Doğan, "Geçmişi tarihi başarılar ile dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz, yalnızca şampiyonluklar ile sınırlı kalmamıştır. Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası’nda 1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarında toplamda 3 kez olmak üzere kupanın sahibi olmuştur. Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu’nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarafsızlık ilkesi gereği adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadelerini kullandı.

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