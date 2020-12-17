Ligde alınan başarısız sonuçların ardından kupaya da bu sezon erken veda eden Trabzonspor'da taraftarlar, sosyal medyada Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada, 'Başarısız olursam istifa ederim' sözlerini hatırlatıp, yönetimi istifaya davet etti.