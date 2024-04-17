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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Onuachu geri dönüyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Onuachu geri dönüyor!

        Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 50 günlük aranın ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:49
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        Onuachu geri dönüyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile oynanan maçta sol kolunda kırık tespit edilen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, tedavisinin ardından yeniden sahalara dönüyor.

        Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvetin, 50 günlük aranın ardından Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor.

        5 MAÇ KAÇIRDI

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan Onuachu, yaşadığı sakatlığın ardından Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor ile oynanan lig maçlarında forma giyemedi.

        Abdullah Avcı'nın sakatlığını atlatan başarılı futbolcuya, Kayserispor maçında görev vermesi bekleniyor.

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