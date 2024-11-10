Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Samsunspor
        SAMS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        23
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da 4 kadro dışı kararı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da 4 kadro dışı kararı!

        Trabzonspor'da; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok kadro dışı kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da 4 kadro dışı kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor'da kadro dışı kararı geldi.

        Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

        Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

        "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

        3 İSİM KARAR AŞAMASINDA!

        Bu 3 futbolcuya ek olarak; Ozan Tufan, Denis Dragus ve Eren Elmalı için de karar alınması gündeme gelebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Habertürk Anasayfa