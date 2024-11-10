Kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor'da kadro dışı kararı geldi.

Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

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Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

3 İSİM KARAR AŞAMASINDA! Bu 3 futbolcuya ek olarak; Ozan Tufan, Denis Dragus ve Eren Elmalı için de karar alınması gündeme gelebilir. 🔴🔵 Trabzonspor'da 4 kadro dışı kararı!



🎙️ Gelişmeyi Gazeteci @hasanntuncel anlattı. pic.twitter.com/44AXMfDH8m — HT Spor (@HTSpor) November 10, 2024