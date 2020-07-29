Trabzonspor, Alanyaspor ile mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde iki talihsizlik yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Ekuban sakatlık yaşadı. 40. dakikada Bilal Başacıkoğlu, Ekuban'ın yerine oyuna dahil oldu.

2. yarıda ise Filip Novak sakatlandı. Başına darbe alan oyuncu sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Başarılı oyuncunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Novak'ın yerine 78. dakikada Kamil Ahmet girdi.