UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.

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