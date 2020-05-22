Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.