STAT: Medical Park Stadı

HAKEM:

SAAT: 18.30

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Erce, İsmail, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, Berat, Siopis, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Koita

YEDEKLER: Arda, M. Taha, Dorukhan, Denswil, Peres, Bakasetas, Salih, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

10. KUPA YOLCULUĞU

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.