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Trabzonspor Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrarı

Trabzonspor - Beşiktaş maçında kural hatası yapıldı mı? Maç tekrar edilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken endirekt serbest vuruşun kullandırıldığı nokta tartışma yarattı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan hakem analiz programı beIN Trio'da Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar

04.04.2022 - 09:27 | Güncelleme: FUTBOL

  • Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 47. dakikasında yaşananlar tartışmalara sebep oldu.

  • Uğurcan Çakır, takım arkadaşından gelen topu eliyle kontrol etti ve hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi. Siyah-beyazlılar endirekt serbest vuruşta baraja takıldı. Maçın ardından endirekt serbest vuruşun kullanıldığı yerle ilgili 'kural hatası' iddiaları öne sürüldü.

  • IFAB NE DİYOR?

    IFAB kuralları, bu konuyla ilgili şöyle diyor:

    "Rakip kale alanı içinde hücum eden takıma verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktasından yapılır."

  • Bu pozisyonda yaşananlar, beIN SPORTS'un hakem yorumcuları tarafından gündem belirleyen program TRİO'da konuşuldu. Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban, 'kural hatası' yapıldığını söyledi.

  • HAKEMLERDEN FLAŞ YORUM: TEKRAR EDİLEBİLİR

    Lale Orta: Kural hatası. Skandal bir hata bu. Hayatımda ilk defa buradan atılan bir endirekt serbest vuruş gördüm. Futbol oyun kuralları kitabı bunu tanımlıyor zaten. Bunun zaten yeri de belli. Ön çizgiden yaptıracaksınız bunu. Tüm futbolcular, kaleciler dahil kale çizgisine dizilmek zorundalar. Bu temel bir kural. Penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bunun da kural kitabında çizimi var.

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