Trabzonspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

AHMET ÇAKAR: Bu skorlardan sonra Avcı ne yapacak bilmiyorum. Başkan istifa etti, Beşiktaş en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve nasıl toparlanacakları konusunda en ufak bir reçete yok. Trabzonspor, Sosa'nın liderliğinde yola devam ediyor. Hem çok iyi bir lider hem de çok kaliteli bir oyuncu.