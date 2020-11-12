Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.