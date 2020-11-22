Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek. Ligde 5 haftadır galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı'nın sakatlığı bulunuyor.