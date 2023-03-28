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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Sabır ve destek istiyorum

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesinde yer açıklamasında camiaya ve taraftara seslendi. Genç başkan, zorlukların tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de inada sahip olduklarını belirterek sabır ve destek istedi.

Giriş: 28.03.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Sabır ve destek istiyorum
HABERTURK.COM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklama yayımladı. Doğan, yayımlanan mesajında genel kurul sürecinde kendisine destek veren ve eleştirileriyle yol gösterenlere teşekkür etti.

Doğan, Trabzonspor'un bir değerler bütünü olduğunu belirterek, "Kulübümüz bir değerler bütünüdür. Bu bütünün içerisinde İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü, Necmiati ve İdmanyurdu gibi çok sayıda takımımız vardır. Süleyman Rıza Kuğu vardır. Mahmut Goloğlu ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu vardır. Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu ile kurucularımız vardır. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı vardır. Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener ve Ahmet Ağaoğlu vardır. Dozer Cemil, Kadir Özcan, Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli ve Güngör Şahinkaya ile birlikte efsane futbolcularımız vardır. 8 şampiyonluk ve diğer kupalarımızın yanında Kıbrıs Barış Kupası vardır. Mustafa Çelik vardır. Mehmet Dalman vardır. Binbaşı Arslan Kulaksız vardır. Eren Bülbül vardır. Kazım Koyuncu vardır" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ TEK SEVDAYIZ"

İki renkte tek sevda olduklarını dile getiren Başkan Doğan, "Hepimiz bu çatının altında Bordo ile Mavi’yiz, iki renk tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de inada sahibiz. Öncelikle sizlerden ‘sabır’ ve ‘destek’ istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız. Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir. Trabzonspor hepimizin ortak tutkusudur. Trabzonspor rahmetli gazeteci Cevat Ocak’ın kitabında ifade ettiği gibi, 'O’na hayat verenlerin hayatıdır'. Bu ilkeden hareketle sözlerime son verirken camiamıza temel ilkemiz olacak 'Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık' sözünü veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi

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