Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, bugün sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde 52 puanı bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, aynı puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir karşısında kazanarak geçen hafta rakibinden devraldığı liderliği sürdürmeyi hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'un ise forma giyebileceği bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SKRTEL SARI SINIRDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır

Pereira

Da Costa

Campi

Novak

Sosa

Mikel

Ndiaye

Abdülkadir Ömür

Nwakaeme

Sörloth

BAŞAKŞEHİR

Mert

Caiçara

Ponck

Skrtel

Clichy

Mahmut

İrfan

Aleksic

Visca

Elia

Demba Ba