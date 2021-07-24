Trabzonspor Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hazırlık maçına çıkacak her iki takımda da hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak. 19:00'da başlayacak mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...