Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Rapid Wien karşısında avantaj peşinde!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek. Bordo-mavili ekip, rakibini devirip 15 Ağustos'taki rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel 11'i ve maçla ilgili detaylar haberimizde...
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçını oynayacak.
Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 205 gol gördü.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 95, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.
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UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 96.MAÇ
Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı müsabakayla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor kalesinde 128 gol gördü.
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TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİBİ
Trabzonspor’un play-off’taki muhtemel rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde belli oldu. Bordo-mavili ekip Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette maçının kazananıyla oynayacak.
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SAKAT VE CEZALI OYUNCU BULUNMUYOR
Karadeniz ekibi, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan galibiyetle ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.
UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.
Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
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AVCI'NIN MUHTEMEL İLK 11'İ
Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Trezeguet, Draguş