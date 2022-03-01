Trabzonspor Antalyaspor maçı için artık heyecan dorukta. 2021-2022 sezonu Ziraat Türkye Kupası çeyrek final maçına sahne olacak Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bugün saat 20:45'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI YAYIN

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius