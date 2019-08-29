Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Trabzonspor AEK maçı (UEFA Avrupa Ligi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

Bordo-Mavililer’e tur atlayıp gruplara kalabilmesi için her türlü beraberlik ve galibiyet dışında 1-0 ve 2-0’lık yenilgiler de yetiyor. AEK 3-1 kazanırsa maç uzayacak! Konuk takımın tur atlayabilmesi için en az 3-0 kazanması gerekiyor.

Trabzonspor, Yunanistan temsilcisini elemesi halinde tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterecek. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.

BU SEZON AVRUPA'DA 4. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü. Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları devam ediyor.

Kadroya yeni katılan İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in antrenman eksiği olduğu, teknik heyetin hazırladığı özel program doğrultusunda hazır hale getirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

129. RANDEVU

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.