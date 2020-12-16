Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Alper Çetin

SAAT: 18.15

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedat, Lanzafame

TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Dumlupınar

Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.