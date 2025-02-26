Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. 7 golün çıkığı mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri John Lundstram, Edin Visca, Batista Mendy, Muhammed Cham ve Simon Banza kaydetti. Rizespor'un golleri ise Vaclav Jurecka (p) ve Casper Hojer'den geldi.

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Bu sonucun ardından Trabzonspor 7 puana ulaştı ve grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Ç. Rizespor ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı. REKLAM 13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

40.dakikada.Savic'in savunma arkasına uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluşytu. 2-0 45.dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 3-0 59. dakikada Cham'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top Ivo Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 4-0 61. dakikada Lundstarm'ın ceza sahası sağ çaprazında Zeqiri'yi düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 4-1 77. dakikada müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün sakatlanması üzerine karşılaşmanın geri kalan bölümünü 4. hakem Davut Dakul Çelik yönetti. 83. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-1 89. dakikada Nielsen'in ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 5-2