Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Trabzon’da kara horonlu karşılama

        Trabzon'da kara horonlu karşılama

        Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, kar yağışının ardından beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı. Vatandaşlar, kar yağışını horon oynayarak karşıladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trabzon’da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akçaabat'ta 29, Araklı'da 20, Arsin'de 11, Beşikdüzü'nde 19, Çarşıbaşı'nda 9, Çaykara'da 21, Dernekpazarı'nda 14, Düzköy'de 12, Hayrat'ta 19, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 66, Of'ta 33, Ortahisar'da 11, Sürmene'de 12, Şalpazarı'nda 26, Tonya'da 21, Vakfıkebir'de 17 ve Yomra'da 23 olmak üzere 373 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        • 2

          Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, kentin önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü de beyaza büründü. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan köşk, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

        • 3

          Karla kaplanan Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden vatandaşlar, yağışı kemençe müziği eşliğinde horon oynayarak karşıladı. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, Atatürk Köşkü'nde ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplı tarihi yapı ve çevresindeki doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Köşk ve çevresinde kar güzelliği de drone kamerasıyla görüntülendi.

        • 4

          "ISINMAK İÇİN HORON OYNADIK"

          Hüsna Selin Tokgöz, ısınmak için horon oynadıklarını belirterek, “Gerçekten çok güzel. Uzun zamandır Trabzon’a kar yağmıyordu. Atmosfer çok güzel. Çok mutluyuz burada olmaktan. Hava çok soğuk, ısınmak için horon oynadık” diye konuştu.

        • 5

          "KAR YAĞIŞINI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

          Sude Balcı, kar yağışını değerlendirmek istediklerini ifade ederek, “Fotoğraf ve video çekildik. Horon oynadık. Aşağıya doğru yürüyüp, güzel havanı tadını çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

        • 6

          "BURASI ÇOK GÜZEL"

          İlayda Yazıcı ise kar yağışı eşliğinde yürüyüş yapacaklarını ifade ederek, “Burası çok güzel, buraya ilk geldiğimizde yine kar vardı. Atatürk Köşkü’ne yürüyerek çıkmıştık. Şimdi otobüsle gelerek buradaki kar yağışını değerlendirdik. Horon kursuna başlamıştık, onu da burada değerlendirmiş olduk” dedi.

        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Habertürk Anasayfa