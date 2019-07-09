09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da 13 Ocak 2018 tarihinde pisten çıkan 162 yolcu ve 6 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın ilk kaza raporu hazırlandı.Hava aracı kazası araştırıma ve inceleme ön raporunda kaza yapan uçağın kaptan pilotu, kule ile ilk irtibatı saat 20.05’de kurduğu belirtilen raporda, kule ile uçağın kaptan pilotunun 20.08, 20.13, 20.19 ve 20.26’da irtibat sağladığına yer verildi. Kaptan pilotun kule ile saat 20.05’de kurduğu ilk irtibatta alçalmaya başladığı yönünde bilgi verdiği belirtilen raporda, kulenin uçağın kaptan pilotu tarafından saat 20.13’de 10 bin FİT yükseklikten 6 bin 500 FİT yüksekliğe inmesi istendiği belirtildi.
PİST BAŞINA 16 MİL UYARISI YAPILDI
Kulenin uçağın kaptan pilotu ile saat 20.19’da sağladığı irtibatta ise pist başına 16 mil kaldığını belirttiği yer aldığı raporda, yatay görüşün 3800 metre olması nedeniyle inişe izin verdiği açıklandı. 20.19’daki görüşmede ayrıntı olarak rüzgarın sakin düşüş görüş şartlarının (bulut alt tavanın minimanın hemen üzerinde yatay görüşün 2800 m olması nedeniyle) devam ettiğini, pist ışıklarını maksimum şiddette, havanı yağışlı ve pistin ıslak olduğu bilgisini iletilerek inişe serbest kıldığına yer verildi.
PİLOTUN PİSTİ TERK ETMESİ İSTENDİ
Kulenin inen uçağın kaptan pilotunu pist üzerinden dönüş yaparak E’den dışarı çıkmasını istediği belirtilen kaza raporunda, uçağın küçük sapmalar, limit dışı yatış ile indiği daha sonra 2 numaralı motor gaz kolunun ileriye hareketiyle yüzde 94’e kadar artan gücü sürüklenmeye başladığı belirtildi. Sürüklenmeyle bağlı süratin düşmeye başlamasıyla birlikte pisten çıkan ve çamura saplandığı uçağın tüm evraklarını tam olduğu ve son kaza raporunun beklenmesi istendi.
İŞTE UÇAKTA TESPİT EDİLEN AĞIR HASAR
Trabzon’da pistten çıkan ve kaza yapan uçağın hasar tespiti yapıldı. Raporda, uçağın sağ motorun koparak denize düştüğü, sağ ana iniş takımını koptuğu, sol ana iniş takımını hasarlanarak toprak zemine gömüldüğü, burun iniş takımını hasarlandığı, sol motorun toprak alana gömüldüğü ve gövdenin toprak alana temas ettiği belirtildi. Uçakta yaşana bu hasarın sivil hava araçları kazaları yönetmeliğine göre ağır hasar seviyesinde olduğu belirtilen raporda, uçağın ağırlık limitini aşılmadığına yer verildi. Bu arada raporda uçuş verileri kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazının sökülerek uçaktan alındığı ve THY’de incelendiği belirtildi.
İŞTE O RAPOR
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