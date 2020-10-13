MasterChef programının bu akşam yayınlanacak bölümünde yapılacak olan Karadeniz mutfağının nadide lezzetlerinden Trabzon yağlı pide tarifi, malzemeleri haberin devamında...

TRABZON YAĞLI PİDESİ MALZEMELERİ



Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket kuru maya

Aldığı kadar ılık su

Tuz

İçi için:

150 g tereyağ

1. çeşit için: 150 g kolot peyniri ve tel peyniri

2.çeşit için: 150 g kaşar rendesi ve beyaz peynir

2 adet yumurta

Yarım su bardağı su



TRABZON YAĞLI PİDE YAPILIŞI

Hamur malzemelerimizi ekleyerek ele yapışan bir kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Ardından üstünü kapatarak yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra hamurumuzu iki eşit parçaya ayırıyoruz ve elimizle açıyoruz. İç karışımımızın dışarı akmaması için hamurumuzun kenarlarını içe doğru katlıyoruz. Pidemizi pişireceğimiz tepsiyi unluyoruz ve açtığımız pide hamurunu içine yerleştiriyoruz.

İç harcımızı oluşturmak için peynirlerimizi karıştırıyoruz. Sonrasında karıştırdığımız peynirlere su katıyoruz ve bu karışımımızı açtığımız pide hamurunun içine eşit bir şekilde yayıyoruz. Peynirlerin üstüne tereyağını parçalara ayırarak koyuyoruz. İki adet yumurtadan elde ettiğimiz yumurta sarılarını pidemizin kenarlarına sürüyoruz. 220 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarmadan 30 saniye önce üstlerine birer yumurta kırıyoruz. Elinize sağlık!

Afiyet olsun...