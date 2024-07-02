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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun talipleri artıyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun talipleri artıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yedek genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'na takipler artıyor. 5 sezondur 3 ve 4. kaleci konumunda bulunan genç file bekçisi için teknik direktör Abdullah Avcı'da kiralanması konusunda rapor verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:44
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        Trabzon'un genç kalecisine yoğun ilgi
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi yönünde rapor verdi.

        Bordo-mavili kulüp ise Süper Lig'de 1 maç oynayan genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Forma giyebileceği ve kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmesi içinde Karadeniz ekibinin, oyuncusuna tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

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