Trabzon’da uzun yıllardır şehir merkezinde herkesin tanıdığı sokak köpeği, yeni görünümü ile herkesin beğenisini topladı. Geçtiğimiz günlerde tıraşlanarak 'aslan' görünümüne dönüştürülen köpek adeta kentin maskotu haline geldi.

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Şehrin en işlek noktalarında gezintiye çıkan köpek hem kilosuyla hem aslana benzeyen yeleleri ve kuyruğu ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri binlere ulaşılan köpek artık Trabzon'un 'Aslan Kral'ı olarak tanınıyor.

Trabzonlu vatandaşlardan Kubilay Suiçmez, köpeği ilk kez gördüğünü belirterek "Aslana benziyor diyebiliriz. Tüyleri alınmış. Komik bir görüntüsü var. İlk kez görüyorum. Tatlı bir köpeğe benziyor" derken, Yusuf Özbayrak ise köpeği aslana benzettiğini kaydederek "Trabzonluyum ilk kez gördüm. Çok ilginç. Güzel olmuş. aslana benziyor. Sosyal medyada görmüştüm. İlgilenmişler, güzel olmuş. Normal kalsaydı daha iyiydi. Köpek kendini görse aslan sanıp geri adım atar" diye konuştu.

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Seher Akkaya isimli vatandaş ise "Köpeği aslana benzettim. İlgimi çekti. Trabzon’un maskotu oldu. Daha önce sosyal medyada görmüştüm. Gerçekten aslan gibi" şeklinde konuştu.

Hülya Küçükahmetoğlu da, "İlginç geldi. Onun adına sahipsiz ve sokakta olması adına üzüldüm. Keşke bahçeli bir evim olsa da baksam. Aslana benzettim ama sonuçta köpek" ifadelerini kullandı. Köpeğin Trabzon’un maskotu haline geldiğini vurgulayan Temel Başaran, "Bu köpek 10-15 yıldır burada. Trabzon’un maskotu haline geldi. Temizleyip bakımını yapmışlar sağ olsunlar. Aslan’a benziyor. Tıpkı bir aslan gibi. Çok ilgi görüyor. Fenomen gibi oldu. Herkes fotoğrafını çekiyor. İstanbul’da olsa Galatasaray bırakmaz onu. Bizim aslanımız da bu" dedi.