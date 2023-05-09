Trabzon: Hayat pahalılığı mı, terör mü belirleyici olacak?

Trabzon kadar canlı şehir, ahalisi kadar enerjik insan zor bulunur. Boşuna ülkenin iş dünyasında, bürokrasisinde ve siyasetinde bu kadar etkin değiller.

Pratik zekaları, bitmeyen enerjileri, hırsları, özgüvenleri ve öfkeleri onları her alanda başarılı yapıyor.

HERKES İKİ ŞEYDEN ÇOK İYİ ANLIYOR

Sokakta kiminle konuşsanız iki konuda hiç tereddütte düşmeden yorum yapar: Futbol ve siyaset.

Çarşı meydanında Trabzon yazan tabelanın önünde oturup konuştuğum kim varsa siyasetin geleceğini iki dakikada özetledi bana. Hem de sadece Trabzon değil, Türkiye siyasetini de analiz ettiler.

Bir tek kemençe çalan yerel sanatçı, “Abi sanatçı adamız siyaset yapmayalım” dedi. Hayret ettim tabii.

Siyasetin yanı sıra bir de futbol çok canlı şekilde sokakta yaşanıyor. Yomra’da taburede oturmuş çay içerken arkamdaki adam, bir maçın kaçıncı dakikasında ne pozisyonlar kaçtığını, takımın durumunu anlatıyordu yanındakine. Ben Trabzonspor maçı sandım. Meğer 3. Ligde oynayan Yomraspor maçının özetiymiş tabureli çay ocağında anlatılan.

Artık Trabzonspor maçı nasıl takip ediliyor siz düşünün.

TERÖR, HDP KONUSU EN BELİRLEYİCİ MESELE

Emekli öğretmen, küçük esnaf, gençler, restoran müdürü, siyasetçi… Kiminle konuşsam Trabzon’da siyasi havayı değiştiren en önemli konunun HDP, PKK, terör örgütleri konusunun siyasete doğrudan etki ettiğini gördüm.

60 yaşında olduğunu söyleyen bir Trabzonlu, “soğan pahalıymış diyorlar! Memleketi terör örgütlerinin destekçilerine verince soğanı ne yapacaksın kardeşim?” diye ateşli ateşli 10 dakika anlattı bana.

CHP SEÇİM KOORDİNASYONU BİR DEVA PARTİLİYE EMANET

CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) başında Deva Partili Kubilay Çiçek isimli sempatik bir gencin olması dikkatimi çekti. Millet İttifakı'nın tüm partilerinin ortak kararıyla bu görev ona verilmiş.

Ancak CHP listesinde ittifakın diğer partilerine hiç kontenjan ayrılmaması hem onda, hem de yardımcısı Saadet Partili diğer gençte biraz burukluk yaratmış.

CHP’nin birinci sıra adayı Sibel Suiçmez ile burada görüştüm. “Maalesef HDP meselesi üzerinden ortaya çıkan terör konusu Trabzon’da gündeme hakim oldu. İktidarın bu söylemine karşılık biz de elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Hayat pahalılığı aslında insanımızın belini büktü, Trabzon’a doğru düzgün yatırım yapılmadı. Bunları anlatarak oylarımızı ve milletvekili sayımızı arttıracağız, buna inanıyoruz” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olmasının da CHP oylarına etki edeceğini kimse görmezden gelmiyor tabii.

HAYAT PAHALILIĞI, İŞSİZLİK, DEĞİŞİM İSTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderlerinin dile getirdiği HDP/PKK/Kandil/Dış Güçler söylemi Trabzon’da belirleyici unsur olmuş ama buna karşın iktidarı eleştiren vatandaşın ve diğer siyasi partilerin argümanı da hafife alınmayacak kadar yaygın.

Hayat pahalılığı, özellikle gençler arasında yaygın olan işsizlik en ciddi sorun burada. Bir de torpil, adam kayırma, particilik çoğu insanı usandırmış. Bu yüzden de bir değişim talebi de doğmuş.

İktidar oy kaybedecekse bu sebeplerden dolayı kaybedecektir.

Şehri biraz gergin gördüm. İnsanların doğası zaten parlamaya müsait, siyasi gerilim yüzünden ufak tefek tartışmalar çıkıyor. İnşallah büyük bir tartışma çıkmadan seçim tamamlanır.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ŞEHİRDE ETKİ ETMİŞ

“Trabzon’un pek bakanı yoktu” diye dert yananlara şaşkın şaşkın baktım. “Benim bildiğim en az 4 bakan Trabzonlu” dedim. “Burada evi olan, Trabzonlulara benzeyen bakanları kast ediyoruz” demezler mi?!

Adil Karaismailoğlu Trabzon’dan aday gösterilince şehirde bir etki yaratmış. Çünkü hükümetin en icracı bakanlıklarından biri ve şehre çok büyük katkı sağlayacak güce sahip.

Zaten geçen hafta açtıkları Zigana Tüneli herkesin dilinde. Daha önce yoğun bir şekilde AK Parti'yi eleştiren bir tanıdığım, “Zigana Tüneli’nden geçtim. Valla bu sefer de Reis beni kandırdı, oyumu yine ona vereceğim” dedi.

Bakan Karaismailoğlu ile seçim otobüsünde sohbet ederken bunu söyledim:

“Zigana Tüneli dünya çapında bir proje. Tüm mühendislik ve teknik yapısı yerlidir ve ülkemiz için gurur kaynağıdır. 1.5 Km Bolu Tüneli’ni 12 yılda bitirememişlerdi, burası 14 Km ve 5 yılda tamamlandı. Bunun gibi Güney Çevre Yolu, yeni hava limanı projelerimiz de Trabzon’da göreceksiniz çok büyük değişim yapacak. Biz burada oylarımızın düşeceğine asla inanmıyoruz, bunu sahada görüyoruz.”

Aslında Adil Bey'in işi zor. Çünkü 2018’de Erdoğan %69.4, AK Parti de %56 oy almış, 4 milletvekili çıkarmıştı. CHP’nin 1, İYİ Parti’nin de 1 milletvekili var.

Bunun aşağı düşmesi başarısızlık sayılacak. Anladığım kadarıyla il teşkilatının da hedefi bu rakamları tekrar yakalamak.

Trabzonlular şehirlerine yatırımı sever. Bu yüzden Adil Bey'in gelişi AK Parti’nin oylarının erimesini durdurmuş gibi gözüküyor. Bir de AK Parti milletvekili listelerini tamamen yenilenmesi çok olumlu etki yapmış şehirde.

İYİ PARTİLİ HÜSEYİN ÖRS

Burada hangi partiyle konuşsam İYİ Parti’nin Hüseyin Örs’ü yeniden aday göstermemesinden bahsediyor. Vatandaşlar arasında da çok sevilen bir isim olsa gerek, onun listelere konmamasına tepki gösterenler oldu.

Buna rağmen İYİ Partili gençlerle görüştüğümde iddialı olduklarını gördüm. Zaten Trabzon’da özgüveni tavan yapmamış, iddialı konuşmayan birine pek rastlamazsınız.

Sonuç olarak Trabzon’da terör ve hayat pahalılığı yarışacak.