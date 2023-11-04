Trabzon, Fenerbahçe galibiyeti sonrası sokağa döküldü!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti kolbastı ile kutladı.
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Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu.
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı.
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"Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunup marşlar söyleyen taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynadı.
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Bazı taraftarlar da konvoyla şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.
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Trabzon'daki coşkulu kutlamadan görüntüler şöyle:
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