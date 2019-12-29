29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig´de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2´lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17´nci hafta itibarıyla 32 puanla 3´üncü sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibari ile hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı. İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.
120 MAÇ SONRA SÜPER LİG KARŞILAŞMASINDA 6 GOL ATTI
Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor´u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig´de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32´nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor´u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.
YEREL GAZETELERDE `ŞAMPİYONLUK´ SESLERİ
Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor´un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından `O şampiyonluk 2020´de gelecek; Şampiyon geçiyor herkes ayağa´ yorumlarını yaptı. Taka gazetesi, "O şampiyonluk 2020´de gelecek"; Karadeniz gazetesi, "Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa", "Dün Akyazı´da fırtına değil tsunami koptu"; Sonnokta gazetesi, "Mutlu yıllar Trabzon", "Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi"; Günebakış gazetesi, "Trabzon´dan gol şov", "Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri´yi farklı mağlup ederek kapattı"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına gol oldu yağdı" başlıklarına yer verdi.
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