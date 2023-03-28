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Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Trabzon'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 28.03.2023 - 06:25 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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AA

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek araçla çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti, Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.

Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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