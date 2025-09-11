Ortahisar'da Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak

Ortahisar Belediyesi'nce yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Merkezi büyük oranda tamamlandı. Gazipaşa Mahallesi'nde özel ve engelli bireylere yönelik yapılan merkezde, kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanlarının yer alacak.

REKLAM advertisement1

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, merkezin özel ve engelli bireyler için önemli bir sosyal alan olacağını belirterek, "Ortahisar Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi bir görev kabul ediyoruz" dedi.