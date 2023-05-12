Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı

Libya'nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı

Giriş: 12.05.2023 - 03:31 | Güncelleme: ABONE OL
Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı
AA

Libya'nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferlerinin başladığı belirtildi.

Misrata Deniz İstasyonu Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kevalay Queen gemisi başkent Trablus'tan İstanbul'a yapacağı ilk seferinde, İstanbul'un Zeyport Limanı'na gitmek üzere Trablus'taki eş-Şiab Limanından ayrıldı." denildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Kevalay Queen gemisi, yolcular ve mürettebata ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından 1 Aralık 2021'de Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu yaralandı
SİPER'den hedefe tam isabet!
SİPER'den hedefe tam isabet!
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı
ABD Başkanı Biden'dan İran petrolü genelgesi
ABD Başkanı Biden'dan İran petrolü genelgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.