TPB’den emekli vekillere zam talebi

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken mevcut ve emekli milletvekillerinin üyesi olduğu Türk Parlamenterler Birliği (TPB) emekli vekiller için de enflasyon farkı talebinde bulundu. TPB, 2022 yılı ocak ayında yüzde 2.5 ilave zamla birlikte tüm memurlar ve emeklilerine yüzde 30.95 oranında zam yapılırken, emekli milletvekili aylıklarına yapılacak artışın yüzde 14’te kalacak olması üzerine harekete geçti. Başkanlığını Nevzat Pakdil’in yaptığı TPB, siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüşerek emekli milletvekillerinin de enflasyon farkından yararlandırılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli milletvekili aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olduğunu belirtti. Emekli cumhurbaşkanlarına görevdeki cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 40’ı oranında maaş verildiğini belirten Elitaş, emekli başbakan ve TBMM başkanlarının emekli cumhurbaşkanı maaşının yüzde 75’i oranında, milletvekillerinin de emekli cumhurbaşkanı maaşının yüzde 45’i oranında emekli maaşı aldıklarını anlattı.

Memur maaşları yılda iki defa artarken, cumhurbaşkanı ödeneğinin bütçe ile yıllık olarak belirlendiğini vurgulayan Elitaş, 2022 yılında cumhurbaşkanı ödeneği yüzde 14 oranında arttığı için emekli milletvekili aylıklarının da yüzde 14 oranında artacağını belirtti.

Elitaş, memur emeklilerinin ocak ayı maaş zammının enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.95 olacağını, ayrıca temmuz ayında da zam alacaklarını, buna karşılık emekli milletvekillerinin ocak ayında da aralık ayında da aynı maaşı alacaklarını dile getirdi.

Emekli milletvekili maaşları 2021 yılında 16 bin 473 TL idi. Kanun değişikliği yapılmadığı takdirde 2022 yılı boyunca 18 bin 748 TL aylık alacaklar.

Mustafa Elitaş, özetle şöyle konuştu:

“Parlamenterler Birliği, bütün siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüşmüşler. ‘Cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle milletvekili arkadaşlarımız bulunduğu konumun çok altına düşüyor’ diye yakındılar. Şu anda milletvekili emekli maaşı genel sıralamada 6 – 7. sırada iken 12 - 13. sıraya geliyoruz dediler. 2021 yılında vali ile aralarında 3 bin lira fark var iken, 2022 yılında valilerin milletvekillerini geçeceğini belirttiler. Bütün partiler ile görüşmüşler. Biz de dedik ki, diğer siyasi partiler de uygun görürlerse, üzerimize düşeni yaparız. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor, sadece faydalanamayan milletvekili emeklileri. Sayıları 1500 - 2000 dolayında.”

Elitaş, emekli milletvekili maaşlarının 2021 yılında 16 bin lira dolayında olduğunu, 2022 yılında cumhurbaşkanı ödeneğine paralel olarak yüzde 14 oranında artacağını ifade etti. Elitaş, bütün emekliler yılbaşı ve yıl ortası enflasyon farklarından faydalanırken, sadece emekli milletvekillerinin faydalanamadığını belirtti.

Elitaş, diğer tüm siyasi partiler ortak önerge vermeye razı olurlarsa değişikliği destekleyeceklerini söyledi.

Tüm siyasi partilerin kabul etmesi halinde, konuyla ilgili olarak Plan Bütçe Komisyonu’nda veya Genel Kurul’da önerge verilmesi bekleniyor.