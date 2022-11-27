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Tozluyaka 22. bölüm full izle tek parça! FOX TV Tozlu Yaka son bölüm izle kesintisiz!

Tozluyaka 22. son bölüm izle!

Tozluyaka 22. bölüm ile FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Tozluyaka son bölümü ile 27 Kasım 2022 Pazar akşamı 20:00'da yayınlandı. Dizinin seyircileri Tozluyaka 21. bölüm izleme bilgilerini sorguluyor. Tozluyaka son bölümde; Derya’nın evlenmesi Önder’i çok sarsmıştır ve kırgınlığını gizleyemiyordur. Tozluyaka son bölüm izle sayfası FOX TV internet sitesinde erişime açıldı. İşte Tozluyaka 22. son bölüm özeti...

Giriş: 27.11.2022 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tozluyaka 22. bölümü ile yayınlandı. Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte Tozluyaka 22. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • TOZLUYAKA 22. BÖLÜM İZLE

    Tozluyaka 22. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Tozluyaka son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • TOZLUYAKA 22. BÖLÜM ÖZETİ

    Derya’nın evlenmesi Önder’i çok sarsmıştır ve kırgınlığını gizleyemiyordur. Oysa Derya’nın kalbindeki tek kişi Önder’dir. Ama bunun zorunlu bir evlilik olduğunu bilmesi yine de bazı kararlar almasının önüne geçemez Önder’in. Onu bu yoldan döndürmeye çalışacak kişi ise hiç ummadığı biri olacaktır.

    Mavi’yi terk eden ailesini bulmaya çalışan Ali, Arap ve Zeyno ise büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Ali bir seçim yapmak zorundadır. Ne var ki bu seçim hiç farkında olunmayan gizli bir kapının da kilidini açar. Berk’in bile haberinin olmadığı gizli hisleri gün yüzüne çıkarır. Uyuyan devi uyandıracaktır.

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