TOZLUYAKA 14. BÖLÜM ÖZETİ

Acımasız planlar, kurulan tuzaklar, saklanan sırlar... Hepsi bugün ortaya dökülürken henüz başlamak üzere olan tüm dostluk, kardeşlik ve aşklar da yara alır. Büyük bir kavganın ve gelecek düşmanlıkların temelleri atılmıştır ve bu defa kimsenin kimseyi affetmeye niyeti yoktur.

Vefa’nın ölümünde gizlenen sırlar da dahil hepsi ortaya dökülürken iki ayrı grup yeniden eskiye döner. Savaş yeniden başlar.

Tüm bu olanların arasında zaman akıp gider. Hayat normal seyrindedir artık. Kaldıkları yerden devam eder herkes. Ama ummadıkları bir şey olur. Adaletin kılıcı herkesi ortadan ikiye ayırır.