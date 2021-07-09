Toyota Türkiye'de yeniden yapılanma

Toyota Türkiye'de bir dizi üst düzey atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, Satış Direktörü olarak atandı. Erdim'in yerine Toyota Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.
(Barış Erdim)
Söz konusu yapılanmanın şirketin “Herkes İçin Mobilite” vizyonu ile şekillenen, elektrikli modelleri kapsayarak genişleyen ürün gamı ve dinamik pazar koşulları kapsamında yeni bir gerçekleştirildiği kaydedildi.
2008 yılından bu yana Toyota Türkiye’de Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümü’nde görev alan Özge Zengil'in, 2003 yılında İTÜ Makine Mühendisliği'nden mezun olarak, New York Üniversitesi’nde MBA İşletme Master’ını tamamladığı bildirildi.
(Özge Zengil)
Türkiye’de ağır ticari pazarında ürün bölümü deneyimine de sahip olan Özge Zengil, evli ve bir kız çocuğu annesi.
LEXUS'A YENİ DİREKTÖR
Toyota Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Lexus Türkiye’deki yeni yapılanma kapsamında ise, 6 yıldır Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevini gerçekleştiren Selim Okutur, bayrağı Murat Ertuğrul’a devretti.
(Murat Ertuğrul)
2013 yılından bu yana Toyota Türkiye Satış Bölge Müdürlüğü, Filo ve Özel Satışlar Müdürlüğü, Bayi Satış Operasyonları Müdürlüğü gibi farklı görevler üstlenen Ertuğrul, 15 yıldır otomotiv sektöründe Bayi Geliştirme ve Satış alanlarında farklı alanlarda çalıştı.
Bilkent Üniversitesi İşletme Mezunu olan Murat Ertuğrul, 1982 yılı Ankara doğumlu ve aynı zamanda evli ve 1 çocuk babası.
(Selim Okutur)
Verilen bilgiye göre, bayrağı Murat Ertuğrul’a devreden Selim Okutur ise, Toyota Türkiye’deki Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine devam edecek. Okutur aynı zamanda Toyota ve ALJ Türkiye’nin “Elektromobilite ve Sürdürülebilirlik” alanları yönetiminde de yer alacak.
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