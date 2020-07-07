Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, kuruluşunun 30'uncu yılını kutluyor. Şirket, faaliyete geçtiğininin 30'uncu yılında Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" (Altın Fabrika) ödülüne layık görülmüştü.
1990 yılında Toyota'nın ikinci Avrupa üretim tesisi olarak kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) 30'uncu yılını kutluyor. 1990 yılında kurulduktan sonra 1992 yılında temelleri atılan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerine 1994 yılında Sakarya'da başladı.
Yapılan açıklamaya göre, her yıl 150'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, 5 bin 500 çalışanı bulunuyor. Şirketin, gelecek yıllarda da hem üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedeflediği bildirildi.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 30 yıldır otomotiv sektörünün öncü markaları arasında yer almanın ve uluslararası rekabette gücünü ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizimle birlikte olan ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin emeklerini en içten dileklerimle takdir ediyorum" dedi.
TMMT'nin 1990-2019 yılları arasında toplam üretim adedi 2 milyon 603 bin 420, toplam ihracat adeti 2 milyon 173 bin 877 ve toplam ihracat geliri de 33 milyar 439 milyon 638 bin 815 dolar olarak açıklandı.
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