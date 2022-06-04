Sakaryalı Corolla'ya 2023 makyajı!

Toyota, en çok satılan modeli Corolla'da bir dizi güncellemeye gitti. Otomobilin tasarımında büyük ölçüde değişikliğe gidilmezken, güncelleme çalışmalarının kaputun altına yoğunlaştığı görülüyor.
Yapılan açıklamaya göre, aracın 1.8 litrelik ve 2 litrelik hibrit motorlarında beygir gücü artırıldı. Buna göre, 1.8 litrelik ünite artık 140 beygir güç üretirken, Türkiye'ye getirilmeyen 2 litrelik hibrit motor ise 196 beygir güç üretir hale geldi.
Yapılan iyileştirmeler ile birlikte, 1.8 litrelik hibrit Corolla'nın 0-100 km/s değeri 1.7 saniye azaldı ve 9.2 saniye düştü. Performans iyileştirmesine rağmen, bu motorun CO2 emisyonu 102 g/km olarak değişmeden korundu.
2.0 litrelik seçeneğin ise 0-100 km/s hızlanma süresi 7.5 saniyeye indirildi Yapılan açıklamaya göre, Corolla hibritte daha doğal hızlanma hissiyatı yaratan gaz tepkisi güncellemeleri de yapıldı.
EKRANLAR CROSS'TAN ALINDI
Aracın iç mekanında yeni trim ve koltuk döşemeleri göze çarparken, yakında Avrupa'da satışına başlanacak Corolla Cross'tan alınan 12.3 inç dijital gösterge panelinin Corolla'da orta paketlerden itibaren standart olarak sunulacağı açıklandı.
Yapılan güncelleme ile birlikte, Corolla'daki multimedya ekranı da Corolla Cross'tan alınan 10.5 inç ekran ile değiştirildi.
Bu ekran üzerinden, bulut tabanlı navigasyon, gerçek zamanlı trafik ve yolculuk bilgisine sürekli erişimin mümkün olacağı aktarıldı.
Corolla'ya gelen özellikler arasında, aralarında multimedya sistemi ve cam açma/kapatma gibi çeşitli işlevlerin kontrollerine yönelik sesli komut sistemi de bulunuyor.
Ayrıca, akıllı telefon ile uzaktan kapıları kilitleme/açma, kabini ısıtma/soğutma ve aracın konumunu tespit etme gibi fonksiyonlar da Corolla'nın yeni özellikleri arasında.
Yenilenen Corolla'nın 2023'ün ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı.
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