Toyota Corolla'nın 2022 modelinin özellikleri yenilendi

Toyota'nın açıklamasına göre, 2022 model Corolla Sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Corolla, yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Corolla'nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Corolla Sedan'ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ambiyans aydınlatma özelliği öne çıkıyor.

Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor.

Corolla Sedan'ın yeni renk seçenekleri arasında galaksi beyazı ve parlak gümüş gri renkleri de tercih edilebilecek.