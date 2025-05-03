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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota, Avrupa'da daralan pazarda satışlarını artırdı - Otomobil Haberleri

        Toyota, Avrupa'da daralan pazarda satışlarını artırdı

        Toyota, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydederek 321 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:53
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        Avrupa'da daralan pazarda satışlarını artırdı
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        Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın 2025'in ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

        Buna göre, Avrupa otomotiv pazarında yaklaşık yüzde 2 daralma yaşanan Ocak-Mart 2025 döneminde Toyota, gösterdiği performansla bölgede en çok tercih edilen ikinci marka konumunu korudu.

        Toyota Avrupa'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite stratejisi, satışların yüzde 78'ini oluşturan elektrifikasyonlu modellerle etkisini gösterdi.

        Şirketin tam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarken, şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 155 artış kaydedildi.

        İlk üç ayda şirketin en çok tercih edilen modelleri 49 bin adetle "Yaris Cross", 45 bin adetle "Yaris", 41 bin 175 adetle "Corolla" ürün gamı ve 41 bin 830 adetle "Toyota C-HR" oldu.

        Türkiye'de ilk üç ayda 23 bin 135 adetlik toplam satışa imza atan Japon şirket, bu satış rakamıyla Türkiye'de yüzde 8,4'lük bir pazar payı elde ederek, toplam pazarda en çok satılan ikinci marka oldu.

        Hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibritleri kapsayan pazarda yüzde 21 pazar payı bulunan şirketin tam hibrit pazarında ise yüzde 70'lik payı bulunuyor.

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