Tour of İstanbul'un 1. etabı tamamlandı!

Tour of İstanbul'un açılışı olan 7,5 kilometrelik etap Beykoz'da koşuldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun ilk etabında 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

Kısa ama teknik parkur, hem beceriyi hem de dayanıklılığı test ederek yarışa büyük heyecan kattı.

Bisikletçiler, Beykoz'un doğası ve teknik virajlarıyla dolu parkurda en yüksek performanslarını sergiledi.

Yarışın ardından düzenlenen törende Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve federasyon yöneticileri, dereceye girenlere mayolarını verdi.

Sprint ve tırmanış kapısı bulunmadığı için lider formaları bu etap özelinde farklı bir şekilde dağıtıldı. Buna göre, mavi forma ikinci olan sporcuya, yeşil forma üçüncü sırada finişe gelen bisikletçiye verildi. Beyaz forma ise genel klasmanda en iyi dereceyi yapan genç bisikletçinin oldu.

Belçika'dan Lotto Dstny ekibi bisikletçisi Steffen De Schuyteneer, 9 dakika 59 saniye 52 salise ile ikinci olup mavi formayı elde ederken, Fransa'nın TotalEnergies takımından Lucas Boniface ise 10 dakika 45 salise süreyle üçüncü sırayı alarak yeşil formaya sahip oldu.

Almanya'dan Bike Aid takımı sporcusu Oliver Mattheis, 9 dakika 57 saniye 76 salise ile genel klasman birincisi oldu ve turuncu formayı giydi.

İKİNCİ ETAP ŞİLE'DE YAPILACAK

Tour of İstanbul'un ikinci etabı, yarın saat 11.00'de Şile Kumbaba Caddesi'nde başlayacak olan 150,1 kilometrelik Şile parkurunda koşulacak ve aynı noktada sona erecek.

Karadeniz kıyısının inişli çıkışlı yollarında gerçekleşecek bu etap, sporcular için hem kondisyon hem de strateji anlamında büyük bir sınav olacak.

Tırmanış kapılarında alınacak puanlar genel klasmanda iddialı olmak isteyen bisikletçiler için kritik bir rol oynarken, sprint noktaları da etap sonunda mavi forma mücadelesine yön verecek.