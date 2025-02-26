Premier Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oluyor. Tottenham sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takımı karşı karşıya getirecek olan mücadelede, İngilz hakem Jarred Gillett düdük çalacak. Peki, "Tottenham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Tottenham-Manchester City maçı hangi kanalda?" İşte Tottenham-Manchester City maçının yayıncı kuruluşu...