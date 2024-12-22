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        Haberler Bilgi Spor Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı şifresiz mi yayınlanacak?

        Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Liverpool, Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham'a konuk oluyor. Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Tottenham - Liverpool maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada Samuel Barrott düdük çalacak. Peki, "Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Tottenham - Liverpool maçının yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:32
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        • 1

          Tottenham - Liverpool maçı için nefesler tutuldu. 1 maç eksiği olan Liverpool 15 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Tottenham, ise 16 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 7 kez mağlup oldu. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte Tottenham - Liverpool maçına ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          TOTTENHAM-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Tottenham Liverpool maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19:30'da oynanacak.

        • 3

          TOTTENHAM-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tottenham Liverpool maçı beIN SPORTS 3 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak.

          Mücadelede İngiliz hakem Samuel Barrott düdük çalacak

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