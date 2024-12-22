Tottenham - Liverpool maçı için nefesler tutuldu. 1 maç eksiği olan Liverpool 15 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Tottenham, ise 16 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 7 kez mağlup oldu. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte Tottenham - Liverpool maçına ilişkin tüm detaylar...