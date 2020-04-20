Yeni sezon öncesi devlerin radarında olan Vedat Muriç için iki takım öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile İtalya Serie A temsilcisi Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü için temaslarını sürdürüyor. İngiliz basını, iki takımın kıran kırana bir mücadele içinde olduğunu yazarken 20 milyon Euro'luk bonservis bedelinde Fenerbahçe'nin şimdilik geri adım atmadığı vurgulandı.

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