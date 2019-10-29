Özel bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Adem Usta, nöbetini devredip evine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Akrabalarının aramalarına cevap vermeyen Adem Usta, eve giden akrabaları cansız bedenini buldu.

İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verilmesiyle eve gelen sağlık görevlileri tarafından Adem Usta’nın öldüğü belirlendi. Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Usta’nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporunun ardından belli olacak.